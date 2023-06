Previsioni Meteo Veneto: variabilità, piogge nelle zone interne

MeteoWeb

“Il periodo sulla nostra regione è caratterizzato da variabilità, con spazi di sereno alternati a fasi nuvolose soprattutto sulle zone interne, ove è più spesso possibile qualche precipitazione; non ci sono infatti perturbazioni rilevanti, ma prosegue l’antagonismo tra la massa d’aria relativamente calda a circolazione anticiclonica che si protende da sud sull’Italia e la situazione più dinamica e fresca presente sul resto dell’Europa“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, anche molto nuvoloso su pianura e Prealpi verso fine giornata; a partire dalle zone interne, probabile qualche fase di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale; non si escludono locali fenomeni intensi.

Domani tempo variabile, con spazi di sereno alternati a nubi più presenti fino al mattino in pianura e in seguito sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%), ma nelle ore più calde anche medio-alta (50-75%) sulle Prealpi, per fenomeni locali o temporaneamente sparsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime pressochè stazionarie sulla costa, per il resto in contenuto aumento; le massime in pianura diminuiranno un po’ specie sulle zone centrali e sud-occidentali, in quota aumenteranno leggermente, altrove saranno pressochè stazionarie.

Venti: In quota perlopiù da deboli a temporaneamente moderati nord-orientali, altrove deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo.

Domenica 11 variabilità, ma con spazi di sereno più persistenti sulle zone costiere, nubi sparse più significative da metà giornata su Prealpi e alta pianura.

Precipitazioni: Fasi di fenomeni da locali a sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale, più presenti a partire da metà giornata in poi e sulla pianura in particolare di sera; probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) sulle zone prealpine, bassa (5-25%) sulla costa e medio-bassa (25-50%) altrove.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno in montagna gli aumenti e in pianura le diminuzioni; per le massime prevarrà un lieve aumento, specie in pianura.

Venti: In quota, perlopiù deboli da nord-est; altrove deboli con direzione variabile, salvo moderati rinforzi dai quadranti nord-orientali di sera sulle zone pianeggianti e in particolare sulla costa.

Mare: Fino a metà giornata quasi calmo e poi poco mosso, anche mosso specie verso sud-est in serata.

Lunedì 12 tempo nel complesso variabile, ma con spazi di sereno più presenti su bassa pianura e costa, nubi più frequenti sulle zone montane e in parte su quelle pedemontane; probabili precipitazioni sparse in particolare sulle zone montane, a prevalente carattere di rovescio o temporale; temperature minime senza notevoli variazioni, massime un po’ in diminuzione specie in montagna.

Martedì 13 variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi che specie sulle zone centro-settentrionali nella seconda parte della giornata si potranno associare a qualche precipitazione; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale.