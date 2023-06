Previsioni Meteo Veneto: anche oggi rovesci e temporali, possibili grandinate e vento forte

MeteoWeb

“Venerdì 23 fasi di tempo instabile con rovesci e temporali sparsi. Saranno possibili fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). Fenomeni in diradamento nel corso del pomeriggio, a partire dalle zone montane“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Venerdì il passaggio di una saccatura di origine atlantica porterà condizioni di marcata instabilità con rovesci o temporali. Al suo seguito, da sabato si instaurerà un flusso di correnti settentrionali, associate all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, con aria relativamente più asciutta e meno calda rispetto al giovedì appena trascorso“.

Oggi tempo instabile con rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che interesseranno dapprima le zone montane, per poi trasferirsi sulla pianura. Fenomeni in esaurimento e diminuzione della nuvolosità dapprima in montagna e dal tardo pomeriggio/sera anche in pianura. Temperature in diminuzione rispetto a giovedì. Venti in quota moderati settentrionali con rinforzi in serata, altrove variabili; possibili raffiche in occasione dei temporali.

Sabato 24 cielo sereno o poco nuvoloso, specie al pomeriggio in prossimità dei rilievi, con aria limpida.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%)

Temperature: Minime prevalentemente in diminuzione, massime senza notevoli variazioni o in locale aumento.

Venti: In quota nord-orientali, inizialmente moderati/tesi, poi in attenuazione fino a deboli moderati; altrove variabili, salvo moderati locali rinforzi dai settori settentrionali tra la notte ed il primo mattino sulla fascia pedemontana e lungo la costa.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Domenica 25 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno.

Precipitazioni: Assenti-Nulla (0%)

Temperature: Minime in ripresa, salvo sulla pianura nord-orientale dove saranno in locale flessione; massime pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati dai quadranti settentrionali; altrove variabili, con brezze lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 26 cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche cumulo pomeridiano sulle zone montane. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa.

Martedì 27 in pianura ancora prevalentemente stabile e soleggiato. In montagna cielo sereno al mattino, aumento della nuvolosità cumuliforme a partire dalle ore centrali con possibili rovesci o temporali. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione in montagna, in locale variazione in pianura.