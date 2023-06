Previsioni Meteo Veneto: il bollettino ARPAV fino a giovedì 8 giugno

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Una circolazione debolmente ciclonica continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche, rendendo il tempo variabile e a tratti instabile. Le precipitazioni potranno verificarsi tutti i giorni nelle ore pomeridiane specie in montagna, mentre risulteranno più diffuse, interessando l’intera regione nella giornata di lunedì.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, domenica 4 giugno

Tempo variabile/instabile con schiarite, più presenti in pianura alternate ad annuvolamenti più frequenti e consistenti in montagna. Precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, diffuse in montagna e dalla sera anche in pianura, dove nel pomeriggio saranno più locali. Non esclusi fenomeni localmente intensi. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione. Venti, in quota deboli, o temporaneamente moderati, da sud-ovest; in pianura deboli o moderati, specie lungo la costa, in prevalenza nord-orientali; possibili raffiche in occasione dei temporali.

Previsioni Meteo Veneto per domani, lunedì 5 giugno

Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibili schiarite a fine giornata.

Precipitazioni: In pianura, nella prima metà della giornata probabilità alta (75-100%) di piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; dalle ore centrali in esaurimento a partire dalle zone costiere e meridionali. In montagna fino alle ore centrali probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco/rovescio, in seguito medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione dalla sera.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in netto abbassamento.

Venti: Nord-orientali, deboli in quota, deboli/moderati in pianura, a tratti tesi sotto costa. Possibili raffiche in occasione dei temporali.

Mare: Quasi calmo o poco mosso nelle prime ore.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 6 giugno

Cielo: Nuvolosità variabile, più consistente al pomeriggio sulle zone montane alternata ad ampie schiarite, soprattutto in pianura.

Precipitazioni: Fino alla mattina in prevalenza assenti; dalle ore centrali probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) in montagna per rovesci o temporali sparsi, medio-bassa (25-50%) sulle zone pianeggianti di occasionali fenomeni.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in aumento.

Venti: In quota deboli dai settentrionali; nelle valli variabili. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 7 giugno

In pianura, poco o parzialmente nuvoloso; in montagna variabile, a tratti instabile, soprattutto dalle ore centrali, quando saranno probabili dei rovesci o temporali. Temperature in aumento, specie nei valori massimi.

Previsioni Meteo Veneto per giovedì 8 giugno

Tratti di sereno anche ampi, alternati ad annuvolamenti cumuliformi a partire dalle ore centrali, che potranno dar luogo a rovesci o temporali, soprattutto sulle zone montane e sulla pianura interna. Temperature senza notevoli variazioni.

DATI METEO di Sabato 3

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 13 17 17 17 19 16 17 T max(°C) 23 26 28 28 26 26 27 Prec (mm) 23 0 11 1 0 14 3

DATI METEO di Domenica 4

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 14 18 18 17 19 17 16 T h12(°C) 16 24 24 23 25 23 22

