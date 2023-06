Previsioni Meteo Veneto, tutti i dettagli per i prossimi giorni

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Fino a lunedì, cielo sereno, aria limpida e temperature moderatamente superiori alla media del periodo, per effetto dell’espansione dell’anticiclone delle Azzorre. Martedì, lieve cedimento del campo di alta pressione e marginale influenza di una saccatura pilotata da un minimo depressionario in spostamento sull’Europa nord-orientale: si avranno degli annuvolamenti e qualche precipitazione, soprattutto in montagna, ma nella notte tra martedì e mercoledì possibili anche in pianura.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, sabato 24 giugno

Aria tersa con cielo sereno, al più poco nuvoloso per qualche cumulo sulle zone montane; precipitazioni assenti. Temperature diurne senza notevoli variazioni o in locale aumento rispetto a venerdì. Venti in quota deboli/moderati nord-orientali; altrove variabili, con moderati rinforzi orientali su zone costiere e pianura limitrofa in serata.

Previsioni Meteo Veneto per domani, domenica 25 giugno

Cielo: Sereno con aria limpida, al più poco nuvoloso in montagna per qualche cumulo pomeridiano.

Precipitazioni: Assenti-Nulla (0%)

Temperature: Pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, dai quadranti settentrionali. Altrove variabili, con moderati rinforzi orientali lungo la costa e sulla pianura meridionale, fino al mattino, e con brezze sul litorale, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso nella prima metà della giornata.

Previsioni Meteo Veneto per lunedì 26 giugno

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche cumulo pomeridiano sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti in pianura e in prevalenza anche sulle zone montane, dove dalle ore centrali ci sarà una probabilità bassa (5-25%) di qualche locale piovasco o rovescio.

Temperature: Minime pressoché stazionarie, massime in contenuto rialzo.

Venti: In quota deboli dai quadranti settentrionali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 27 giugno

Fino al mattino, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dalla tarda mattina crescenti annuvolamenti ad iniziare dalle zone montane. A partire dalle ore centrali aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale dapprima sulle zone montane e sulla pianura settentrionale e dalla sera anche sul resto della pianura. Temperature minime in aumento, massime prevalentemente in diminuzione. Moderati rinforzi dei venti orientali in pianura, occidentali in quota.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 28 giugno

Nuvolosità variabile alternata a tratti soleggiati, più presenti in pianura. Non esclusa qualche residua precipitazione tra la notte e la mattina sulle zone meridionali e qualche piovasco o rovescio pomeridiano in montagna. Temperature in diminuzione. In pianura venti moderati dai quadranti orientali.

DATI METEO di Venerdi 23 BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 16 19 21 19 22 20 19 T max(°C) 29 31 32 32 31 33 31 Prec (mm) 30 0 0 2 0 0 2 DATI METEO di Sabato 24 BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 13 16 19 16 20 18 15 T h12(°C) 23 29 28 28 28 30 30