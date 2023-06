Previsioni Meteo Veneto, weekend di spiccata instabilità

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Il periodo sulla nostra regione è caratterizzato da variabilità, con spazi di sereno alternati a fasi nuvolose soprattutto sulle zone interne, ove è più spesso probabile qualche precipitazione; prosegue infatti l’antagonismo tra la massa d’aria relativamente calda a circolazione anticiclonica che si protende da sud sull’Italia e la situazione un po’ più dinamica presente sul resto d’Europa con modesti impulsi freschi da nord-est.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, sabato 10 giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso, ma con fasi anche significative di schiarita; probabili alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; non si escludono locali fenomeni intensi.

Previsioni Meteo Veneto per domani, domenica 11 giugno

Cielo: Variabilità, ma con spazi di sereno più persistenti sulle zone costiere, nubi sparse più significative da metà giornata su Prealpi e alta pianura.

Precipitazioni: Fasi di fenomeni da locali a sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale, più presenti a partire da fine mattinata in poi e sulla pianura centro-settentrionale in particolare di sera; probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) sulle zone montane, bassa (5-25%) sulla costa e medio-bassa (25-50%) altrove.

Temperature: Minime generalmente in lieve calo, massime in leggero aumento sulle zone pianeggianti e senza notevoli variazioni su quelle montane.

Venti: In quota perlopiù da nord-est, deboli salvo occasionali moderati rinforzi nelle prime ore; altrove deboli con direzione variabile, salvo moderati rinforzi dai quadranti settentrionali di sera sulle zone pianeggianti e in particolare sulla costa.

Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso nelle ultime ore al largo.

Previsioni Meteo Veneto per lunedì 12 giugno

Cielo: Tempo nel complesso variabile ma con spazi di sereno più presenti su bassa pianura e costa, nubi più frequenti sulle zone montane e in parte su quelle pedemontane ove la copertura tenderà ad aumentare nel corso della giornata.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) sulle zone costiere, medio-alta (50-75%) su quelle montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) altrove; si tratterà di fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale, attesi in particolare nelle primissime ore sull’alta pianura, a partire da quelle centrali sulle zone montane e pedemontane.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno aumenti in pianura e diminuzioni in quota; massime in diminuzione, generalmente lieve.

Venti: Deboli con direzione variabile, a parte alcune fasi di moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

Mare: In prevalenza da poco mosso a quasi calmo.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 13 giugno

Cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, con maggiori spazi di sereno in pianura specie verso sera e nubi più frequenti in montagna, ove sarà più probabile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime in montagna aumenteranno, sulla bassa pianura caleranno un po’ e altrove non varieranno molto; diminuzione localmente moderata e per il resto lieve delle temperature massime.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 14 giugno

In pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno più presenti fino al mattino e in genere vicino alla costa, qualche nube in più dal pomeriggio a ridosso dei rilievi; in montagna variabilità, con spazi di sereno soprattutto all’inizio e nubi sparse più presenti in seguito; probabili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più che altro nella seconda parte della giornata, sparse in montagna e sporadiche in pianura; le temperature minime diminuiranno un po’, le massime subiranno un aumento generalmente modesto.

DATI METEO di Venerdi 9

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 10 16 17 14 18 17 15 T max(°C) 26 28 29 28 26 29 29 Prec (mm) 34 4 2 37 1 0 0

DATI METEO di Sabato 10

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 15 18 18 16 18 18 17 T h12 (°C) 23 24 20 26 24 22 22

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: