Previsioni Meteo, verso la prima ondata di caldo allo scoccare del Solstizio d’Estate

Mentre sull’Italia continua ad imperversare il maltempo con temperature particolarmente rigide, dai modelli meteo arrivano prospettive finalmente estive per il medio-lungo termine. Infatti la prossima settimana, proprio in concomitanza con il Solstizio d’Estate, arriverà la prima ondata di caldo africano grazie all’Anticiclone Sub-Tropicale che dopo settimane di anomalie fredde e piovose ripristinerà una normalità stagionale proprio allo scoccare della stagione astronomica.

Al momento è ancora prematuro sbilanciarsi sui dettagli di questa prima ondata di caldo della stagione. In base ai primi aggiornamenti l’impressione è che sarà moderata e particolarmente rapida: durerà circa 48 ore e il caldo sarà particolarmente intenso soltanto in Sardegna, anche se non mancheranno temperature oltre i +35°C anche nel resto del Paese. Ovviamente nei prossimi giorni potremo definire meglio l’evoluzione e i dettagli del primo caldo in arrivo nel nostro Paese.