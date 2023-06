Zinco, Boliden sospende le produzioni: prezzi alle stelle

MeteoWeb

I prezzi dello zinco sono saliti ai massimi di tre settimane mercoledì dopo che il minerario svedese Boliden (BOL.ST) ha dichiarato che sospenderà la produzione della più grande miniera di zinco d’Europa in Irlanda entro il prossimo mese a causa di “perdite finanziarie insostenibili”. Lo zinco di riferimento è stato il maggior guadagnatore al London Metal Exchange (LME), salendo del 3% a 2,452 dollari per tonnellata alle 1130 GMT, ai massimi dal 22 maggio. Boliden ha inoltre dichiarato di aspettarsi un impatto negativo di 700 milioni di corone svedesi (65 milioni di dollari) sugli utili del secondo trimestre prima degli interessi e delle imposte, perché è stata costretta a interrompere la produzione della sua più grande unità produttiva, la fonderia di Ronnskar in Svezia, dopo un incendio scoppiato nella notte.

L’incendio ha completamente distrutto la sala celle dell’impianto, ha dichiarato Boliden. L’altra produzione di Ronnskar, un importante produttore di rame, zinco, piombo e altri metalli, è stata interrotta per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso. In Irlanda, martedì la società ha dichiarato di voler licenziare 650 lavoratori della miniera di Tara, colpita da problemi operativi, dal calo dei prezzi dello zinco e dagli alti costi dell’energia, aggiungendo che la forza lavoro sarà licenziata fino a quando le condizioni non miglioreranno. L’anno scorso la miniera di Tara ha prodotto 103.000 tonnellate di zinco concentrato, pari al 40% della produzione di zinco concentrato dell’azienda, secondo i dati di Boliden.

Sospensione della miniera

La sospensione della miniera comprimerebbe l’offerta regionale in un momento in cui non ci sono scorte di zinco nei magazzini registrati dall’LME in Europa, secondo i dati dell’LME. “Nell’interesse a lungo termine di Boliden Tara Mines, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente le operazioni e di mettere la miniera in manutenzione”, ha dichiarato in un comunicato Gunnar Nystrom, direttore generale di Boliden Tara Mines.

Con l’acquisizione della miniera di Tara in Irlanda nel 2004, Boliden è diventata un importante produttore di zinco e piombo, con oltre 2 milioni di tonnellate di minerale estratto ogni anno. L’azienda ha dichiarato che il calo degli utili previsto per il secondo trimestre è in parte dovuto anche ai livelli di minerale più bassi del previsto a Tara e nella miniera di nichel e rame di Kevitsa, in Finlandia.