La prima Superluna dell’anno: il 3 luglio la diretta EduINAF

Lunedì 3 luglio EduINAF organizza una diretta speciale per osservare la Superluna con gli occhi dei telescopi INAF e con quelli, più fantasiosi, della scrittrice Licia Troisi. La diretta, l’ultima della stagione 2022/23 della serie “Il cielo in salotto”, andrà in onda sui canali YouTube e Facebook di EduINAF a partire dalle 21:30 e sarà interamente dedicata alla prima di 4 superlune dell’anno (tutte comprese tra l’estate e l’inizio dell’autunno), ovvero quel momento speciale in cui la fase di Luna piena si verifica quando il nostro satellite naturale è alla minima distanza dalla Terra. Saranno trasmesse le immagini della Luna ripresa al telescopio, insieme alle astronome e agli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in collegamento da Cagliari, Palermo e Loiano (Bologna).

Per l’occasione Licia Troisi, scrittrice, astrofisica e divulgatrice scientifica italiana, proverà a raccontare la sua Luna e il suo grande amore per lo Spazio, i fumetti, il mondo fantasy e molto altro, oltre che regalarci qualche anticipazione sul suo nuovo libro “Astrofisica per ansiosi”, edito da Rizzoli. Durante la trasmissione sarà inoltre come sempre possibile porre domande anche agli esperti INAF.