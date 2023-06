Osservazione della Terra: il programma satellitare Copernicus compie 25 anni

MeteoWeb

Copernicus, il programma dell’Unione Europea per l’Osservazione della Terra, compie oggi 25 anni. Dalla firma del Manifesto di Baveno l’8 giugno 1998, quello che inizialmente era noto come Monitoraggio globale per la sicurezza ambientale (GMES), fornisce informazioni cruciali nel monitoraggio dei disastri naturali e provocati dall’essere umano.

Copernicus e l’Osservazione della Terra

Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea, dedicato a monitorare il nostro pianeta e il suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei. Offre servizi di informazione basati sull’osservazione satellitare della Terra e dati in situ (non spaziali). Il programma è coordinato e gestito dalla Commissione europea ed è attuato in collaborazione con gli Stati membri, l’Agenzia spaziale europea (ESA), l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), le agenzie dell’UE e Mercator Océan.

Il programma utilizza enormi quantità di dati globali provenienti da satelliti e da sistemi di misurazione terrestri, aerei e marittimi per fornire informazioni che aiutino i prestatori di servizi, le autorità pubbliche e altre organizzazioni internazionali a migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. I servizi di informazione forniti sono accessibili agli utenti del programma in modo libero e gratuito.