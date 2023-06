Protezione civile: in programma nuovi test del sistema di allarme IT-alert

MeteoWeb

Martedì 20 giugno alle ore 11, presso la sede del Dipartimento della Protezione civile, in Via Vitorchiano 4, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, terranno una conferenza stampa per illustrare i prossimi test di IT-alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione.