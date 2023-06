Protezione civile: domani la presentazione di nuovi test del sistema di allarme IT-alert

MeteoWeb

Domani, martedì 20 giugno alle ore 11, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, in Via Vitorchiano 4, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, presenteranno alla stampa le attività previste per la nuova fase di test di IT-alert, il sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione di cui si sta dotando il nostro Paese.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare in anteprima lo spot IT-alert realizzato in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.