Radicepura Garden Festival: vento e acqua, tentativi di resilienza

Inaugura sabato 24 giugno alle ore 18.30 al Parco Radicepura il giardino Vento e acqua, Tentativi di resilienza realizzato per la quarta edizione del Radicepura Garden Festival dall’architetto Paolo Pejrone. In dialogo con il paesaggista Emanuela Rosa-Clot, direttrice del magazine Gardenia, Antonio Perazzi, direttore artistico del Festival e Mario Faro, direttore generale del Festival.

Il progetto realizzato dal celebre architetto dialoga in maniera spontanea con il luogo e con il tema dell’anno della Biennale – Il giardino delle piante – affermando una consapevole appartenenza al mondo naturale, un giardino in cui si mette in atto quotidianamente un rapporto sincero con le piante e con l’ambiente. “Il giardino è una forma di convivenza e un esempio di incontri ben riusciti, un laboratorio di conoscenza e sperimentazione,” dichiara Paolo Pejrone. “Molte delle piante che coltiviamo oggi hanno origini lontane, vengono da mondi diversissimi e nel giardino queste relazioni diventano elemento di forza e non di debolezza, felici tentativi di coesistenza pacifica, che danno vita a percorsi esuberanti e insoliti, quindi unici.”

L’inaugurazione sarà anche occasione per presentare il libro Vento e Acqua (Radicepura edizioni, 2023) di Antonio Perazzi che ripercorre la genesi del progetto, attraverso aneddoti e dialoghi, creando una vera relazione e corrispondenza tra il pensiero progettuale dell’architetto Pejrone e il Parco Radicepura, un luogo dedicato a salvaguardare e tutelare la biodiversità.

Continua così la quarta edizione del Radicepura Garden Festival che fino al 3 dicembre proporrà dialoghi, conversazioni, spettacoli teatrali e appuntamenti musicali.

I prossimi eventi: 24 giugno, inaugurazione del giardino Vento e Acqua; 1 luglio spettacolo teatrale di Lorenza Zambon, La Dama degli Argonauti; 18, 25 giugno e 2, 9 e 16 luglio appuntamenti in giardino con il palinsesto Botanic, Suoni dal mondo.

