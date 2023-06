Le regioni più fredde del Sole potrebbero essere responsabili della corona infuocata

MeteoWeb

A circa 5.000 km al di sopra della superficie del Sole, nell’atmosfera superiore della stella, la temperatura è oltre cento volte più alta di quella che si trova sulla superficie del Sole. Questo scenario, comunemente indicato come il “problema del riscaldamento coronale del Sole”, ha sconcertato gli scienziati per decenni, poiché avrebbe più senso che la superficie infuocata della stella avesse una temperatura molto più elevata.

Ora, gli scienziati che utilizzano i dati del Goode Solar Telescope del Big Bear Solar Observatory hanno stabilito che potrebbe essere l’intensa energia delle onde nella regione più fredda del Sole ad essere responsabile delle temperature misteriosamente elevate nell’atmosfera superiore della stella. I ricercatori, che hanno delineato le loro scoperte in un nuovo articolo pubblicato su Nature Astronomy, hanno individuato un’intensa energia delle onde provenienti dalla fredda regione del Sole nota come umbra della macchia solare. Queste onde, che hanno origine in una regione relativamente fredda e buia del Sole, sono in grado di attraversare l’atmosfera solare e mantenere temperature di un milione di gradi Kelvin. Le nuove scoperte potrebbero aiutare a gettare nuova luce sui meccanismi che circondano i fenomeni solari come le espulsioni di massa coronale (CME).

“Il problema del riscaldamento coronale è uno dei più grandi misteri nella ricerca sulla fisica solare“, “esiste da quasi un secolo“, ha affermato Wenda Cao, direttore del BBSO, professore di fisica del New Jersey Institute of Technology (NJIT) e coautore dello studio. “Con questo studio abbiamo nuove risposte a questo problema, che potrebbe essere la chiave per districare molte domande confuse sul trasporto e la dissipazione dell’energia nell’atmosfera solare, nonché sulla natura del meteo spaziale“.

Il team ha creato modelli computerizzati delle onde energetiche, consentendo loro di stimare che l’energia trasportata potrebbe essere migliaia di volte più forte delle perdite di energia nel plasma della regione attiva dell’atmosfera superiore del Sole. In altre parole, queste onde sono probabilmente responsabili dell’immenso calore nell’alta atmosfera del Sole.

“Varie onde sono state rilevate ovunque sul Sole, ma in genere la loro energia è troppo bassa per poter riscaldare la corona,” ha spiegato Vasyl Yurchyshyn, professore di ricerca di eliofisica del NJIT-CSTR e scienziato senior della BBSO. “Le onde veloci rilevate nell’ombra delle macchie solari sono una fonte di energia persistente ed efficiente che potrebbe essere responsabile del riscaldamento della corona sopra le macchie solari“.