Relitto Titanic: rinvenuto il dente di uno squalo preistorico conosciuto come Megalodon

MeteoWeb

Una collana che porta il dente di uno squalo preistorico conosciuto come Megalodon è stato scoperto nel relitto del Titanic durante una scansione digitale della nave affondata. Per più di 100 anni, la collana è rimasta conservata sul fondo dell’oceano dopo l’affondamento del Titanic nel 1912, secondo Magellano, una società di indagini in acque profonde che ha effettuato la scansione. Le immagini della scansione mostrano una collana d’oro con un dente di un Megalodon, scientificamente noto come Otodus Megalodon, uno squalo preistorico vissuto più di 23 milioni di anni fa.

Una collana, simile a quella indossata da Rose DeWitt Bukater nel film “Titanic“, è stata scoperta nel relitto del Titanic. Gli specialisti dell’indagine Deepwater Magellan hanno prodotto la prima scansione digitale a grandezza naturale della nave. Durante la scansione digitale, le telecamere hanno raccolto l’istantanea di una collana fatta con il dente di un Megalodon, uno squalo preistorico, con gioielli d’oro incorporati. Tuttavia, la collana non verrà alla superficie secondo un accordo tra il Regno Unito e gli Stati Uniti che impedisce ai membri del pubblico di rimuovere alcun tipo di artefatti dal relitto.

La collana con un dente di Meagalodon

I Megalodon erano più veloci di qualsiasi altro squalo esistente oggi e abbastanza grandi da mangiare un’orca in soli cinque morsi. La collana è stata scoperta dal Magellano durante un progetto per produrre una scansione digitale a grandezza naturale del Titanic, che la società dice sia il più grande progetto di scansione subacquea nella storia.

Richard Parkinson, CEO di Magellano, ha detto che la scoperta è stata “sorprendente, bella e mozzafiato.” “Non si è compreso ad oggi come il Titanic si sia spezzato in due parti e c’è un campo di detriti di tre miglia quadrate tra la prua e la poppa,” Parkinson ha detto a ITV la scorsa settimana. “Il team ha mappato il campo in modo così dettagliato che abbiamo potuto individuare questi dettagli.”

La scansione a grandezza naturale del Titanic

All’inizio di questo mese, sono stati rilasciati dettagli sul progetto. La Magellano e i registi di Atlantic Productions hanno riferito al momento che un team di scienziati ha utilizzato la mappatura in acque profonde per creare “un esatto ‘Digital Twin‘ del relitto del Titanic per la prima volta.” I denti di un Megalodon (squalo preistorico) possono essere visti al Museo di Storia Naturale di Stoccarda, in Germania.

Gli scienziati sono riusciti a “rivelare i dettagli della tragedia e scoprire informazioni affascinanti su ciò che è realmente accaduto all’equipaggio e ai passeggeri in quella notte fatidica” del 14 aprile 1912, è stato reso noto in un comunicato stampa all’inizio di questo mese. Il Titanic era il più grande transatlantico in servizio all’epoca, ritenuto quasi inespugnabile.

Ma ha colpito un iceberg nell’Atlantico e più di 1.500 persone sono morte nel naufragio, scioccando il mondo e suscitando indignazione per la mancanza di scialuppe di salvataggio a bordo. Le scansioni del relitto sono state effettuate nell’estate del 2022 da una nave specializzata della stazza di 700 chilometri (435 miglia) al largo della costa del Canada, secondo il rilascio. Stretti protocolli vietavano ai membri del team di toccare o disturbare il relitto che gli investigatori sperano che sia trattato con il “massimo rispetto.”