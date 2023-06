La Polizia conferma: i resti trovati in California sono dell’attore Julian Sands

MeteoWeb

I resti umani trovati nelle montagne della California sono quelli dell’attore britannico Julian Sands, scomparso durante un’escursione a gennaio. Lo riferisce la CNN, citando la Polizia, tre giorni dopo il ritrovamento dei resti da parte di alcuni escursionisti. “Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni. La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test“, ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in una nota.

L’attore era da tempo un appassionato escursionista che viveva a Los Angeles ed era stato dato per disperso il 13 gennaio dopo essersi incamminato sulla vetta che si erge per oltre 3.048 metri a est della città. Le squadre, coadiuvate da droni ed elicotteri, lo hanno cercato più volte ma le ricerche, ostacolate dalle condizioni invernali che si sono protratte per tutta la primavera, non hanno avuto successo.

Sands ha recitato in molti film acclamati degli anni ’80 e ’90, tra cui il film romantico britannico del 1985 “Una camera con vista” con Helena Bonham Carter. È apparso anche nei film “Arachnophobia”, “Naked Lunch”, “Boxing Helena” e “Leaving Las Vegas”. Sands ha partecipato regolarmente a serie televisive come “24”, “Dexter” e “Smallville”.