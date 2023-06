Ricerca, Fauci: “il Biotecnopolo a Siena è una grande opportunità per il mondo”

MeteoWeb

“Quando Rino Rappuoli mi ha chiesto di partecipare nello sviluppo del Biotecnopolo a Siena, chiedendomi di diventare una sorta di consulente scientifico per me è stato naturale accettare. Sono felice di essere qui con voi a Siena per collaborare con un amico ed un collega“, così lo scienziato statunitense Anthony Fauci durante la conferenza che precede la consegna della laurea ad honorem all’università di Siena allo stesso Fauci e a Rino Rappuoli. Il Biotecnopolo, ha spiegato invece Rappuoli, “è una grande opportunità per Siena e per l’Italia e per il mondo. Nella nostra città si scoprono, si sviluppano e si commercializzano vaccini. Qui vivono realtà come Tls e Gsk, oltre che un ateneo che ha una grande tradizione nelle scienze della vita. Per cui il Biotecnopolo sarà un ulteriore elemento di un grande ecosistema“.

Prosegue Rappuoli: “Il Biotecnopolo genererà tante ricadute positive sulla produzione di vaccini e di monoclonali e di altri medicinali. Ma saranno generate opportunità anche per creare nuove aziende e dare per dare motore all’economia locale”. Cosa farà il Biotecnopolo nel futuro? “Ricordo che il covid esiste ancora per dovremo sviluppare vaccini e anticorpi monoclonali per proteggere anziani e fragili – ha proseguito Rappuoli-. Poi dobbiamo vincere la sfida contro la pandemia silenziosa della resistenza agli antibiotici“.