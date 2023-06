Misterioso ritrovamento sulla spiaggia a Giampilieri: di cosa si tratta? Appello agli esperti | FOTO

MeteoWeb

Misterioso ritrovamento sulla spiaggia a Giampilieri, in provincia di Messina. Un nostro lettore, Claudio P., ci ha inviato le foto che trovate nella gallery scorrevole in alto. Lo strano oggetto, ritrovato nella giornata di martedì 20 giugno, sembra avere a tratti una consistenza porosa mentre presenta scanalature nella parte esterna, e un colore che va dal rosato all’arancione, fino al grigio. A nostro avviso, potrebbe trattarsi di un rarissimo minerale marino, ma non siamo sicuri di aver dato la spiegazione corretta. Ecco perché MeteoWeb lancia un appello nel tentativo di coinvolgere esperti in grado di chiarire di cosa si tratta realmente.