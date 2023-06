Roma, violento nubifragio: sottopassi allagati, soccorsi due automobilisti

MeteoWeb

Due sottopassi allagati alla periferia est di Roma, con due automobilisti, in uno dei casi, che sono stati soccorsi per uscire dall’abitacolo dell’auto. È il bilancio, al momento, del forte acquazzone che si è abbattuto questa sera su Roma. A quanto si apprende dalla Protezione civile di Roma Capitale, un sottopasso allagato sarebbe su viale Palmiro Togliatti; l’altro a via dei Capretti, a Tor Sapienza. Sul posto sono intervenute la Protezione civile e la Polizia locale, che, a via dei Capretti, hanno aiutato due persone a uscire dalla macchina. Non si segnalano per il momento crolli di alberi, ma solo qualche ramo caduto.