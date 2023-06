Roscosmos, l’immagine della navicella Kanopus-V mostra gli incendi nel distretto di Tenkinsky

MeteoWeb

L’immagine della navicella Kanopus-V mostra gli incendi naturali nel distretto di Tenkinsky nella regione di Magadan. Il tempo qui è secco e caldo, è accompagnato da temporali e vento. Secondo il ministero delle Emergenze, nell’ultimo giorno nella regione sono stati registrati 30 nuovi incendi con una superficie di oltre 10.000 ettari. Gli incendi operano in altopiani ricoperti di impenetrabile cedro elfico. Con un forte vento, il fuoco si diffonde attraverso di esso molto rapidamente, senza incontrare ostacoli sotto forma di alberi o cespugli.

I pendii marroni bruciati sono chiaramente visibili nella foto. Per localizzare gli incendi in aree difficili da raggiungere nella regione, viene utilizzato attivamente l’aereo anfibio antincendio Be-200ES. C’è anche un velivolo speciale An-26 “Cyclone” per chiamare artificialmente la pioggia sugli incendi. La “semina” di nuvole ad un’altitudine di circa 5 km avviene sparando squib con ioduro d’argento.