Russia: stato di emergenza a causa degli incendi naturali

Nella foto del veicolo spaziale “Meteor-M” – i centri degli incendi naturali nel distretto di Olsky nella regione di Magadan – a circa 40 km dalla capitale della regione dal villaggio di Arman. Dal 20 giugno qui è stato introdotto lo stato di emergenza, l’erba è caduta e il fuoco aperto è stato vietato. Anche la foresta sta bruciando nell’area protetta, il motivo principale sono i temporali secchi. Per combattere gli elementi, nella regione è stato dispiegato un velivolo anfibio antincendio Be-200, qui utilizzato per la prima volta. Non vi è alcuna minaccia immediata per gli insediamenti, inoltre non si osserva fumo. Ciò è facilitato dalla brezza marina del Mare di Okhotsk, la sua direzione può essere determinata da pennacchi di fumo.