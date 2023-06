Russia, la Wagner di Prigozhin in marcia verso Mosca: clamorosa gaffe geografica su La7

MeteoWeb

Il mondo tiene il fiato sospeso per quello che sta succedendo in Russia, dove da ieri sera è in corso un tentativo di colpo di stato da parte della brigata Wagner agli ordini di Prigozhin contro il regime di Vladimir Putin. Le truppe della Wagner sono entrate in Russia dal fronte della guerra in Ucraina e hanno invaso Rostov sul Don trovando la complicità delle truppe militari della Russia che li hanno accolti senza opporre resistenza.

Rostov sul Don è una metropoli di oltre un milione di abitanti molto importante sullo scacchiere geopolitico internazionale: geograficamente si trova in Europa, sul mare d’Azov, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina. Impossibile confonderla con Rostov Velikij, una cittadina di 30 mila abitanti a Nord/Est di Mosca. Ci sono riusciti, invece, questa mattina su La 7 con una clamorosa gaffe geografica che è diventata un tormentone sul web.

Intanto nel corso della mattinata i rivoltosi della Wagner hanno proseguito la risalita verso Mosca, conquistando anche Voronezh. Al Cremlino sembra ci sia il panico: a Mosca sono state chiuse strade e ponti, e l’esercito sta costruendo trincee per difendere la città. I residenti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa in tutta l’area interessata dai combattimenti, che si preannunciano feroci. I convogli della Wagner in risalita verso Mosca sono numerosi e carichi di uomini e armamenti pesanti. Le mappe corrette: