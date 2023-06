S.O.S medici di famiglia: il governo studia la riforma

MeteoWeb

I medici di famiglia sono sempre di meno e durante la pandemia sono stati travolti facendo emergere i limiti dei loro studi. Ecco perché la riforma dei medici di famiglia ormai non è più procrastinabile come chiede anche l’Europa in vista del decollo della nuova Sanità territoriale su cui il PNRR investe 7 miliardi.

Il Governo sta valutando gli estremi di una riforma e sul tavolo ci sono due strade che potrebbero essere percorse insieme: da una parte assumere i giovani generalisti nelle nuove Case di comunità e dall’altra potenziare gli studi con apparecchiature e strumentazioni per consentire ai medici di famiglia di prescrivere anche i ricoveri riducendo l’affollamento dei pronto soccorso