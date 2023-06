L’assunzione di taurina può migliorare la salute e la durata della vita

MeteoWeb

L’assunzione di taurina puo’ migliorare la salute e aumentare la durata della vita negli animali. Lo dimostra uno studio del Centro Medico Irving della Columbia University, pubblicato su Science. La carenza di taurina, una molecola nutriente prodotta dall’organismo e presente in molti alimenti, e’, al contrario, e’ un fattore di invecchiamento negli animali. “Questo studio suggerisce che la taurina potrebbe essere un elisir di lunga vita che ci aiuta a vivere piu’ a lungo e in modo piu’ sano”, ha spiegato il responsabile dello studio, Vijay Yadav, professore assistente di genetica e sviluppo presso il Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University.

La taurina e’ stata studiata, per la prima volta, da Yadav durante precedenti ricerche sull’osteoporosi, che hanno evidenziato il ruolo della taurina nella costruzione delle ossa. Nello stesso periodo, altri ricercatori hanno scoperto che i livelli di taurina erano correlati alla funzione immunitaria, all’obesita’ e alle funzioni del sistema nervoso. “Ci siamo resi conto che se la taurina regola tutti questi processi che si riducono con l’eta’, forse i livelli di taurina nel sangue influiscono sulla salute generale e sulla durata della vita”, ha detto Yadav. Per prima cosa, i ricercatori hanno analizzato i livelli di taurina nel sangue di topi, scimmie e persone e hanno scoperto che la quantita’ di taurina diminuisce sostanzialmente con l’eta’. Nelle persone, i livelli di taurina in individui di 60 anni erano solo un terzo di quelli trovati in bambini di 5 anni.

“A quel punto abbiamo iniziato a chiederci se la carenza di taurina fosse un fattore scatenante del processo di invecchiamento e abbiamo organizzato un grande esperimento con i topi”, ha affermato Yadav. I ricercatori hanno iniziato con circa 250 topi maschi e femmine di 14 mesi (circa 45 anni in termini umani). Ogni giorno, i ricercatori hanno somministrato alla meta’ di loro un bolo di taurina o una soluzione di controllo. Alla fine dell’esperimento, Yadav e il suo team hanno scoperto che la taurina aumentava la durata media della vita del 12% nelle femmine e del 10% nei maschi. Per i topi, cio’ significava tre o quattro mesi in piu’, equivalenti a circa sette o otto anni umani. Per capire come la taurina influisca sulla salute, Yadav ha coinvolto altri ricercatori sull’invecchiamento che hanno studiato l’effetto dell’integrazione di taurina sulla salute e sulla durata della vita in diverse specie.

Gli esperti hanno misurato vari parametri di salute nei topi e hanno scoperto che all’eta’ di 2 anni, che corrispondono ai 60 anni dell’uomo, gli animali integrati con taurina per un anno erano piu’ sani sotto quasi tutti i punti di vista rispetto alle loro controparti non trattati con taurina. E’ stato, inoltre, scoperto che la taurina sopprimeva l’aumento di peso associato all’eta’ nei topi femmina, aumentava il dispendio energetico, incrementava la massa ossea, migliorava la resistenza e la forza muscolare, riduceva i comportamenti depressivi e ansiosi, riduceva l’insulino-resistenza e promuoveva un sistema immunitario dall’aspetto piu’ giovane, oltre ad altri benefici. “Non solo abbiamo scoperto che gli animali hanno vissuto piu’ a lungo, ma anche che vivono in modo piu’ sano”, ha concluso Yadav.