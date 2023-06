San Fratello, frana Roccaforte, Laenza: “soddisfatto per dichiarazione stato di emergenza”

MeteoWeb

Calogero Leanza parlamentare regionale del Partito Democratico esprime soddisfazione per la pronta risposta del governo regionale alla richiesta avanzata all’indomani del crollo del costone roccioso: “Il presidente della Regione Renato Schifani ha accolto la richiesta di aiuto degli abitanti di San Fratello. La celerità con la quale è stato proclamato lo stato di calamità naturale a poche settimane dalla frana che ha interessato la zona di Roccaforte consentirà i necessari interventi di messa in sicurezza che impediscano il verificarsi di nuovi epidosi”.

“Gli abitanti di San Fratello continuano purtroppo a subire le conseguenze della fragilità del territorio. Il costone roccioso franato fino a lambire abitazioni ed autovetture non è stato che l’ennesima dimostrazione di una grave erosione del suolo che necessita di un monitoraggio costante e di interventi di messa in sicurezza che impediscano nuovi eventi calamitosi che potrebbero avere conseguenze ben più gravi. La dichiarazione di stato di calamità naturale prontamente sottoscritta dal presidente della Regione è lo strumento indispensabile ad attivare tutte le procedure per la messa in sia carezza di tutti i versanti franati oltre che per l’avvio dei necessari interventi di prevenzione”.