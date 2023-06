Sardegna: non riesce a tornare a riva, turista 37enne salvata

MeteoWeb

Dramma sfiorato, ancora una volta a Villasimius, nel sud Sardegna, a poche ore dalla morte di Gabriele Loi, il cuoco 26enne del Timiama rimasto incastrato con una gamba in uno scoglio e annegato sotto gli occhi del padre. Una turista sudamericana di 37 anni è stata salvata dai bagnini. La donna, nonostante le proibitive condizioni del mare e l’allerta meteo in corso, si era tuffata in acqua per rinfrescarsi e si era allontanata dalla riva, e ha poi avuto difficoltà nel ritornare in spiaggia. Un bagnino della zona ha visto la donna in difficoltà e l’ha raggiunta con una moto d’acqua, trasportandola fino a riva. Per la turista nessun problema, solo tanta paura.