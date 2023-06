Savona: l’enigma dell’oggetto luminoso caduto dal cielo | FOTO

MeteoWeb

L’associazione A.R.I.A./D.A. (associazione ricerca italiana aliena divulgazione aerospaziale) rende noto che nella giornata odierna (09/06/2023) ha ricevuto una segnalazione di un oggetto luminoso “cadere” dal cielo. Secondo quanto riportato in una nota stampa: “Lo scatto è stato effettuato da una passante, nella città della Torretta, l’oggetto è stato osservato da altre tre persone. “Era fumo bianco cadeva in picchiata verticale con una leggera sbriciolatura. Era veloce cadeva dall’alto, da molto in alto, sembrava grosso.” L’orario dell’avvistamento risale alle ore 13:37 di oggi zona di un presunto impatto entroterra di Vado Ligure.”

“Al momento l’associazione fa sapere che non si hanno avuto riscontri su eventuali mezzi caduti o di meteore osservate , potrebbe essere un razzo segnalatore quasi improbabile vista l’eccessiva distanza e la grandezza che le testimoni affermano di aver notato dell’oggetto. C’è chi ha ipotizzato ad un presunto UFO crash, ricordiamo che al momento non si dispone di dati.”