Scienza: Piedi e cubiti, le vecchie misure sopravvivono

Un articolo su “Science” a firma di studiosi dell’ Universita’ di Helsinki spiega la ragione per la quale le unita’ di misura basate sul corpo umano continuano ad essere utilizzate in certe culture. Secondo gli autori le unita’ di misura basate sul corpo hanno vantaggi cognitivi e comportamentali rispetto ai sistemi di misurazione standardizzati. I loro risultati sono basati su una nuova analisi interculturale dell’uso della misurazione basata sul corpo in piu’ di 180 culture in tutto il mondo, in particolare nella progettazione di strumenti e prodotti ergonomici.

Utilizzando il database etnografico Human Relations Area Files (HRAF), Roope Kaaronen dell’Universita’ di Helsinki e colleghi hanno identificato lo sviluppo e l’uso di misurazioni basate sul corpo in 186 culture in tutto il mondo, rivelando sia somiglianze che diversita’ nell’uso di unita’ di misura basate sul corpo umano. Secondo i risultati, le variazioni del braccio, dell’apertura delle mani, e il cubito erano le unita’ di misura usate piu’ di frequente e mostravano sorprendenti somiglianze interculturali.

I ricercatori hanno anche scoperto che le unita’ basate sul corpo erano particolarmente comuni nella progettazione di prodotti ergonomici come abbigliamento, sci, kayak o archi, per esempio. L’analisi ha rivelato che le unita’ basate sul corpo erano ancora utilizzate in tutto il mondo migliaia di anni dopo l’emergere di unita’ standardizzate ed erano, in alcuni casi, superiori alle unita’ di misura standard.

Secondo gli studiosi la standardizzazione delle unita’ di misura potrebbe essere derivata dai processi di industrializzazione e rischierebbe di mettere a repentaglio le unita’ di misura tradizionali minacciate dalla globalizzazione.