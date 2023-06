Scienza: realizzati embrioni sintetici con battito cardiaco

MeteoWeb

Dopo qualche giorno dalla notizia della creazione di embrioni sintetici umani in una primissima fase di sviluppo, ora gli scienziati del Gurdon Institute dell’Università di Cambridge hanno annunciato una nuova scoperta in ambito scientifico. I ricercatori hanno realizzato un embrione umano con battito cardiaco e tracce di sangue, un modello che offre una finestra straordinaria sulle prime settimane di vita. La struttura sintetica, creata da cellule staminali umane senza la necessità di ovuli, spermatozoi o fecondazione, ha replicato alcune delle cellule e delle strutture che apparirebbero tipicamente nella terza e quarta settimana di gravidanza. Ma è stato specificamente progettato per non avere dei tessuti che vanno a formare la placenta e il sacco vitellino in un embrione naturale; pertanto, non aveva alcuna possibilità di svilupparsi in un feto.

Nonostante il battito cardiaco, l’assenza di specifici tessuti rende gli esperimenti eticamente non controversi, secondo il team dietro il lavoro, come indicato dalle linee guida. “Vorrei sottolineare che questi non sono né embrioni né che stiamo cercando di crearne veri – ha detto Jitesh Neupane, ricercatore del Gurdon Institute dell’Università di Cambridge, al meeting annuale dell’International Society for Stem Cell Research’s a Boston -. “Sono solo modelli che potrebbero essere utilizzati per esaminare aspetti specifici dello sviluppo umano“.