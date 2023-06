Sviluppo sostenibile: tracciati gli effetti globali dell’irrigazione sull’ambiente

MeteoWeb

Sono stati tracciati gli effetti globali dell’uso dell’acqua per l’irrigazione e le relative valutazioni per ottenere un uso sostenibile dell’acqua e della produzione alimentare in futuro. E’ quanto emerge dallo studio dell’Università di New York, pubblicato sulla rivista Nature Reviews Earth and Environment. “Anche se l’irrigazione copre una piccola frazione del pianeta, ha un impatto significativo sul clima e sull’ambiente regionale e in alcune parti del mondo è già insostenibile o sta per scarseggiare – spiega Sonali Shukla McDermid, professore associato presso il Dipartimento di Studi Ambientali dell’Università di New York e autore principale del lavoro – ma poiché l’irrigazione fornisce il 40% del fabbisogno mondiale, dobbiamo comprendere la complessità dei suoi effetti per poterne cogliere i benefici riducendo le conseguenze negative“.

L’irrigazione, utilizzata principalmente per scopi agricoli, rappresenta circa il 70% delle estrazioni globali di acqua dolce da laghi, fiumi e altre fonti, pari al 90% del consumo idrico mondiale. Secondo stime precedenti, più di 3,6 milioni di chilometri quadrati, o poco meno di 1,4 milioni di chilometri quadrati, di terra sono attualmente irrigati. Diverse regioni, tra cui gli Stati Uniti degli altipiani, come il Kansas e il Nebraska, la Central Valley della California, il bacino indo-gangetico, che si estende su diversi Paesi dell’Asia meridionale e la Cina nord-orientale, sono le zone più irrigate al mondo, comportando un forte impatto dell’irrigazione sul clima e sull’ambiente.

Gli effetti dell’irrigazione sull’ambiente

Un gruppo di trentotto ricercatori, provenienti da Stati Uniti, Australia, Austria, Belgio, Francia, India, Italia, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, per comprendere l’entità degli effetti dell’irrigazione su clima e ambiente, ha analizzato più di duecento studi precedenti. L’analisi ha evidenziato come l’irrigazione può raffreddare le temperature diurne in modo sostanziale e può anche cambiare il modo in cui gli agroecosistemi immagazzinano e riciclano il carbonio e l‘azoto.

Se da un lato questo raffreddamento può aiutare a combattere gli estremi di calore, dall’altro l’acqua di irrigazione può umidificare l’atmosfera e provocare il rilascio di gas serra, come il metano prodotto dal riso. Si stima che questa pratica prelevi ogni anno circa 2.700 chilometri cubi di acqua dolce, ovvero quasi 648 miglia cubiche, una quantità d’acqua superiore a quella contenuta nel lago Erie e nel lago Ontario messi insieme.

La ricerca di strategie per una produzione sostenibile

In molte aree, questo utilizzo ha ridotto le riserve idriche, in particolare quelle sotterranee, e ha contribuito al deflusso di input agricoli, come i fertilizzanti, nelle riserve idriche. L’irrigazione può anche avere un impatto sulle precipitazioni in alcune aree, a seconda del luogo, della stagione e dei venti prevalenti. I ricercatori hanno proposto delle misure per ottenere una produzione sostenibile di acqua e cibo nel futuro.

Queste proposte sono in gran parte incentrate sull’adozione di test più rigorosi dei modelli e di modi migliori per identificare e ridurre le incertezze associate ai processi climatici fisici e chimici e, soprattutto, al processo decisionale umano. “Tali valutazioni consentirebbero agli scienziati di studiare in modo più completo le interazioni tra diverse condizioni che cambiano simultaneamente, come i cambiamenti climatici regionali, i cicli biogeochimici, la domanda di risorse idriche, la produzione alimentare e i mezzi di sussistenza delle famiglie di agricoltori, sia oggi che in futuro“, ha affermato McDermid.