Scontro Musk-Zuckerberg al Colosseo, MiC: “notizia infondata”

MeteoWeb

Elon Musk e Mark Zuckerberg, rispettivamente proprietari di Twitter (ma anche di Tesla) e di Facebook si sono sfidati in un incontro di lotta ed è trapelata la voce che lo scenario potrebbe essere proprio il Colosseo a Roma. Fonti di Musk avrebbero parlato di un invito da parte del governo italiano. Notizia subito smentita dal ministero della Cultura. “Non c’è stato alcun contatto formale da parte del ministero né tantomeno alcun atto scritto – fanno sapere dal MiC. Anche se la notizia appare gustosa, è infondata. Il Colosseo viene concesso, non da oggi, per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico. Ogni richiesta viene valutata attentamente dalla direzione del Parco archeologico che ne verifica la compatibilità ai fini della tutela del sito e non compete all’organo politico. Quanto accaduto questa mattina è l’ennesima dimostrazione che il patrimonio culturale italiano è al centro dell’interesse mondiale. Se Zuckerberg e Musk volessero esibirsi nel Colosseo dovrebbero dare vita a una sfida che si concluda con un abbraccio. E magari sarebbe meglio una sorta di certamen, un duello a colpi di versi in latino. E dovrebbero assicurare un congruo contributo economico da devolvere alla tutela dei beni storico-artistici italiani e magari una quota all’Emilia Romagna“.