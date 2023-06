Scoperta archeologica: identificato immenso santuario nei Paesi Bassi

MeteoWeb

Un interessante sito funerario nei Paesi Bassi che potrebbe avere avuto effettivamente la funzione di calendario solare. La scoperta è avvenuta nella regione di Medel, dove è attiva una campagna di scavi nel 2016. Da allora sono stati portati alla luce molteplici tesori, fino alla scoperta di un gigantesco santuario che è stato denominato lo “Stonehenge dei Paesi Bassi”.

Questo santuario ha una superficie pari a quattro campi da calcio in totale ed è costituito da 3 tumuli funerari e un fossato con diversi passaggi sulla collina. La luce del sole filtrava attraverso questi tracciando delle linee che correvano sul terreno e conducevano ai tumuli. Secondo gli archeologi, la struttura risalirebbe a 4000 anni fa e sarebbe stata utilizzata per non meno di 800 anni come luogo di sepoltura. Nel sito sono stati rinvenuti i resti di 80 persone, uomini, donne e molti bambini.

Una straordinaria scoperta archeologica

In questo posto si celebravano rituali, in occasione del solstizio d’estate e d’inverno, rispettivamente il giorno più lungo e più corto dell’anno. Lo prova la presenza di numerose offerte trovate nei tumuli, come i teschi umani, le ossa di animali e altri oggetti di valore come una punta di lancia in bronzo e un ciondolo proveniente da molto lontano.

Gli esperti ritengono che “Questo santuario doveva essere un luogo molto significativo in cui le persone tenevano traccia dei giorni speciali dell’anno, eseguivano rituali e seppellivano i loro morti. File di pali si ergevano lungo i percorsi usati per le processioni”

Nella parte più antica del santuario, seguendo una linea tracciata dal sole, gli archeologi hanno trovato una perla di vetro proveniente dalla Mesopotamia, un vero gioiello che racconta di viaggi, di distanze percorse nell’antichità. Si tratterebbe della perla di vetro più antica di tutti i Paesi Bassi, in un sito archeologico immenso in cui gli archeologi hanno catalogato quasi 1 milione di reperti, in parte esposti nei musei olandesi.