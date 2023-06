Scoperte nuove gigantesche Linee di Nazca, scovate dall’intelligenza artificiale | FOTO

MeteoWeb

Avvalendosi dell’intelligenza artificiale, gli studiosi hanno scoperto 3 nuove figure delle “Linee di Nazca” in Perù, incise nel deserto circa 2.400 anni fa. La più grande figura ritrovata – un paio di gambe – è larga più di 77 metri. I ricercatori hanno anche scoperto la figura di un pesce che misura 19 metri e un uccello delle dimensioni di 17 metri. Gli scienziati hanno precedentemente utilizzato lo stesso metodo per identificare una figura umanoide che misura circa 4 metri di lunghezza.

Queste figure, o geoglifi, sono incise nella superficie del deserto di Nazca, di solito spostando pietre nere per rivelare la sabbia bianca sottostante. Sono stati scoperti finora più di 350 geoglifi. Sono stati i piloti ad individuare le prime linee e motivi geometrici nel deserto peruviano, o pampa, negli anni ’20, e ricerche successive hanno rilevato vasti geoglifi raffiguranti colibrì, scimmie, balene, ragni, fiori, disegni geometrici e strumenti.

Sebbene la maggior parte di queste figure si trovi nel deserto di Nazca (o Nasca), si trovano anche altrove in Perù. Gli archeologi pensano che siano stati realizzati tra il 400 a.C. e il 650 d.C. Lo scopo esatto delle Linee di Nazca è un mistero di vecchia data, ma la maggior parte degli archeologi ora ritiene che fossero probabilmente utilizzate per processioni cerimoniali lungo i contorni delle figure, hanno riportati i ricercatori nello studio.

I ricercatori hanno riportato i nuovi geoglifi nell’edizione di luglio del Journal of Archaeological Science.

Linee del deserto

L’autore principale dello studio, Masato Sakai, professore di antropologia e archeologia all’Università di Yamagata in Giappone, è alla ricerca di geoglifi di Nazca dal 2004 utilizzando immagini satellitari, fotografie aeree, lidar a scansione aerea e fotografie di droni. Il team di Sakai del Yamagata University Institute of Nasca ha impiegato circa 5 anni per analizzare fotografie aeree ad alta risoluzione dell’intera regione, durante i quali ha identificato diversi nuovi geoglifi. Quando i ricercatori hanno ottenuto fotografie aeree a risoluzione ancora più elevata nel 2016, si sono rivolti a un metodo di intelligenza artificiale noto come “deep learning” per esaminarle, in collaborazione con IBM Japan e il Thomas J. Watson Research Center di IBM negli Stati Uniti, che conduce studi avanzati di intelligenza artificiale.

I sistemi di deep learning e i metodi che utilizzano per gestire i dati sono ispirati al modo in cui il cervello umano elabora le informazioni. Di solito, un sistema di deep learning viene addestrato su migliaia o milioni di oggetti conosciuti, ma Sakai e i suoi colleghi lo hanno addestrato con i dati di soli 21 geoglifi di Nazca conosciuti, che hanno suddiviso in “elementi”.

Qualsiasi geoglifo conosciuto è composto da una dozzina di questi elementi, come una testa, un busto, un braccio o una gamba. Così, il nuovo sistema di deep learning è stato in grado di trovare solo parti di geoglifi, ha spiegato Sakai a Live Science. L’intelligenza artificiale ha identificato possibili figure circa 21 volte più velocemente di un archeologo esperto. In seguito gli scienziati si sono recati nei siti dei candidati più probabili per verificare che esistessero effettivamente. I risultati sono i 4 geoglifi descritti nello studio.

Gli autori hanno spiegato che il sistema potrebbe essere utile nei casi in cui gli esperti umani non riescono a identificare i geoglifi nelle fotografie aeree: il geoglifo umanoide appena scoperto, ad esempio, era vicino al famoso geoglifo colibrì di Nazca, ma non era mai stato individuato prima.

Trovare queste antiche Linee di Nazca è importante poiché molti geoglifi rischiano la distruzione, soprattutto a causa dell’erosione e dei cambiamenti climatici, che possono produrre più precipitazioni e danneggiare le linee di superficie. “È imperativo identificare e proteggere il maggior numero possibile di geoglifi,” hanno sottolineato gli autori.