Segnali ripetuti dal centro della Via Lattea, “potrebbero essere alieni che tentano di contattarci”

Gli alieni intelligenti potrebbero essere in agguato nel cuore della Via Lattea? Una nuova ricerca sulla vita extraterrestre mira a scoprirlo, ascoltando gli impulsi radio provenienti dal centro della nostra galassia. Gli impulsi a frequenza ridotta sono emessi naturalmente da stelle chiamate pulsar, ma sono anche usati deliberatamente dagli esseri umani in tecnologie come i radar. Poiché questi impulsi spiccano sullo sfondo del rumore radio dello Spazio, rappresentano un modo efficace per comunicare su lunghe distanze e un bersaglio accattivante da ascoltare nella ricerca di civiltà aliene.

Alcuni scienziati hanno descritto la strategia di caccia agli alieni in un nuovo studio, pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal. I ricercatori guidati da Akshay Suresh della Cornell University hanno sviluppato un software per rilevare questi pattern di frequenza ripetitivi e lo hanno testato su pulsar conosciute per essere sicuri che potesse captare le frequenze strette. Queste gamme di frequenza sono molto ridotte, circa un decimo dell’ampiezza delle frequenze utilizzate da una tipica stazione radio FM. I ricercatori hanno poi scandagliato i dati dal Green Bank Telescope nel West Virginia utilizzando il metodo.

“Fino ad ora, il SETI ha dedicato principalmente i suoi sforzi alla ricerca di segnali continui,” ha spiegato il coautore dello studio Vishal Gajjar del SETI Institute, organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla ricerca di vita intelligente nell’universo. “Il nostro studio fa luce sulla notevole efficienza energetica di una serie di impulsi come mezzo di comunicazione interstellare su vaste distanze. In particolare, questo studio rappresenta il primo tentativo completo in assoluto per condurre ricerche approfondite di questi segnali“.

I segnali dal centro della Via Lattea

I ricercatori stanno rivolgendo l’attenzione verso il centro della Via Lattea perché è denso di stelle ed esopianeti potenzialmente abitabili. Inoltre, se gli alieni intelligenti in questa zona volessero raggiungere il resto della galassia, potrebbero inviare segnali verso un’ampia gamma di pianeti, data la loro posizione privilegiata al centro della galassia. L’uso di larghezze di banda strette e schemi ripetuti sarebbe un modo primario per gli alieni per rivelarsi, poiché è estremamente improbabile che una tale combinazione si verifichi naturalmente, ha spiegato il coautore dello studio Steve Croft, project scientist del programma Breakthrough Listen.

Il metodo utilizza un algoritmo in grado di scandagliare 1,5 milioni di campioni di dati del telescopio in 30 minuti. Sebbene i ricercatori non abbiano trovato alcun segno rivelatore nella loro prima ricerca, affermano che la velocità dell’algoritmo contribuirà a migliorare le ricerche in futuro. “Breakthrough Listen cattura enormi volumi di dati e la tecnica di Akshay fornisce un nuovo metodo per aiutarci a cercare in quel pagliaio gli aghi che potrebbero fornire prove allettanti di forme di vita extraterrestri avanzate,” ha affermato Croft.