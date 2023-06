Semi resistenti e neve conservata: le soluzioni con cui gli agricoltori canadesi si difendono dalla siccità

MeteoWeb

L’anticipazione della semina, conservare la neve, utilizzare sementi più resistenti al calore… Sono solo alcune delle soluzioni con cui gli agricoltori canadesi stanno cercando soluzioni ai periodi di siccità ricorrenti, pur rimanendo consapevoli del loro limitato spazio di manovra. La lotta contro il caldo si gioca a monte, “quando si mettono i semi nella terra“, spiega Ian Chitwood agricoltore dell’Alberta, nel Canada occidentale. Piantando all’inizio della stagione, si cerca di “spostare la finestra di fioritura“, durante la quale la colza canadese è più vulnerabile, e quindi “proteggerla dalle calde giornate di giugno“.

Ma alla fine le piante hanno bisogno di “clima temperato e umidità“, sottolinea Chitwood il cui terreno fatica ancora oggi a riprendersi dalle conseguenze lasciate dall’estate 2021. “È stata la siccità del secolo“, afferma Curtis Rempel del Canola Council of Canada. Quell’anno, l’intera parte occidentale del Paese ha vissuto un’estate storica con una cupola di calore che ha portato la temperatura a 49,6°C, stabilendo un nuovo record nazionale. “I raccolti di colza canadese sono stati dimezzati“, afferma il ricercatore.

E questo ha avuto un notevole impatto sul mercato internazionale poiché il Paese esporta il 90% delle sue colture, utilizzate per l’olio da cucina, oltre che per il biodiesel o per scopi industriali. Con oltre il 90% dei campi di colza coltivati ​​senza irrigazione, il Canada centrale, il cuore agricolo del Paese, è particolarmente sensibile agli episodi di siccità che si sono intensificati negli ultimi anni.

“Il nostro sistema di produzione si basa sull’acqua che si accumula durante tutto l’anno” e in particolare sulla neve in inverno, spiega Phillip Harder, specialista in idrologia agraria. Ma con il vento che soffia ininterrotto su questa regione dai campi a perdita d’occhio e dove solo i silos del grano si stagliano all’orizzonte, i contadini faticano a trattenere la neve, trascinati dalle raffiche. Per ovviare a questo, alcuni hanno scelto di mantenere la vegetazione attorno alle loro piante, una tecnica che risale agli anni ’30.

“In inverno, la neve si attacca ai rami e penetra lentamente nel terreno, quindi i raccolti migliori si trovano vicino a questi filari“, afferma Stuart Dougan. “Impediscono al vento di soffiare sui raccolti in modo che non perdano la loro umidità“, aggiunge il contadino 69enne dai lineamenti segnati dal tempo che ama definirsi un “dinosauro“. Gli alberi “possono aiutare” riconosce Phillip Harder, ma oggi “questo pone problemi logistici: le attrezzature agricole sono molto più grandi rispetto agli anni ’30“, precisa. Una soluzione sarebbe quella di tagliare le piante più in alto durante il raccolto per lasciare i lunghi steli, chiamati anche paglia, durante l’inverno per “aumentare la ritenzione della neve“, spiega l’idrologo.

“Abbiamo sempre cercato di mantenere più paglia e vegetazione possibile per catturare la neve e ridurre il tasso di evaporazione“, afferma Rob Stone, un agricoltore del Saskatchewan centrale. In mezzo al suo terreno dove compaiono solo i solchi lasciati dalle macchine, quattro bandierine rosse delimitano una zona sperimentale. Lì vengono testati nuovi semi geneticamente modificati, che secondo lui portano speranza per il futuro della colza.

“Se troviamo varietà più tolleranti, le incroceremo per creare una nuova popolazione” più resistente al caldo, spiega Gregory Gingera, ricercatore in genetica delle piante. C’è anche la ricerca per sviluppare “batteri o funghi che aggiungeremmo al terreno o spruzzeremmo sulla pianta per darle una certa resistenza al calore“, aggiunge Curtis Rempel. Ma ci sono “ancora sette-otto anni prima che un prodotto sia commercializzato e disponibile su larga scala“.