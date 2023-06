Si infortuna sul Pollino: intervento del Soccorso Alpino nei pressi di Piano di Toscano

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata è stata allertata dai Carabinieri della Compagnia di Senise perché una signora aveva subito un infortunio alla caviglia mentre si trovava sul Pollino, nei pressi di Piano di Toscano. E’ subito partita una squadra della stazione “Pollino” con 5 unità, che ha raggiunto la signora (una 56enne di Catanzaro), arrivando prima in auto alla Fontana di Rummo e poi percorrendo a piedi, per circa un chilometro, l’ultima parte del tragitto.

La signora è stata trasportata sulla barella, immobilizzata, fino all’auto per poi arrivare al punto base di Colle Impiso (nel territorio di Viggianello).