Si tuffa nel Lago di Garda e non riemerge: morto 25enne

Un turista italiano di 25 anni si è tuffato nelle acque del Lago di Garda a Sirmione, nel Bresciano, ed è andato immediatamente in difficoltà. Il giovane non è riuscito a rientrare e i bagnanti hanno lanciato l’allarme. Il bagnino della spiaggia lo ha riportato a riva ed è stato il primo ad effettuare il massaggio cardiaco sul giovane, che è stato poi trasferito in elicottero in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Purtroppo, però, per il ragazzo di Reggio Emilia non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. In segno di lutto il Comune di Sirmione ha annullato la cerimonia di consegna della “Bandiera blu” che era prevista proprio alla spiaggia dove si è consumata la tragedia.