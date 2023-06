Siberia: sono stati trovati frammenti di un razzo Soyuz lanciato da Vostochny | FOTO

MeteoWeb

Sul territorio del distretto di Zeya, nella regione dell’Amur, sono stati trovati tutti e quattro i blocchi laterali del vettore. Tutti i blocchi sono atterrati in un mucchio in prossimità del centro dell’area di caduta. Otto frammenti del secondo stadio sono stati trovati nell’area in cui il secondo stadio è caduto nel territorio della Repubblica di Sakha (Yakutia). Tutti i frammenti rientravano nei confini dell’area di caduta.

Sono stati trovati quattro frammenti nell’area dell’incidente del cupolino, tutti anch’essi atterrati all’interno dei confini dell’area dell’incidente selezionata, non sono state riscontrate conseguenze dell’incidente. Il campionamento del suolo è stato effettuato nel luogo di rilevamento delle parti di separazione e sono state effettuate misurazioni della velocità di dose della radiazione gamma. Sulla base dei risultati dell’indagine ambientale, non è stato registrato un inquinamento ambientale superiore agli standard consentiti.