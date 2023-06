Siccità Etiopia: Fao denuncia la morte di 7 milioni di capi di bestiame

MeteoWeb

La Fao ha dichiarato che la siccita’ in corso in diverse parti dell’Etiopia ha ucciso 6,8 milioni di capi di bestiame. Nel suo ultimo rapporto sul Piano di risposta umanitaria in Etiopia, la Fao ha affermato che le massicce perdite di bestiame si sono verificate in Oromia, nella Somali Region e nel sud del Paese. “La siccita’ ha avuto forte impatti sulla produzione agricola, sulla perdita di reddito, sugli alti livelli di malnutrizione e sull’insicurezza alimentare”, ha rivelato il rapporto.

All’inizio di quest’anno, l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha avvertito che le conseguenze catastrofiche della siccita’ pluriennale continueranno nel 2023 nella regione del Corno d’Africa, lasciando le comunita’ con urgente bisogno di assistenza. Il rapporto dell’Omm afferma che parti dell’Etiopia, del Kenya e della Somalia continueranno ad avere le aree piu’ colpite dalla siccita’ nella regione del Corno d’Africa per tutto il 2023.

Il rapporto Fao afferma che l’accordo di pace firmato tra il governo etiope e il Fronte popolare di liberazione del Tigray nel novembre 2022, che ha posto fine a un conflitto di due anni, ha aperto l’opportunita’ per milioni di persone nell’Etiopia settentrionale di riprendere i propri mezzi di sussistenza. Tuttavia, afferma il rapporto, le famiglie colpite dal conflitto hanno ancora un accesso fortemente limitato agli input agricoli come sementi e fertilizzanti, che continuano a interrompere le loro attivita’ agricole.