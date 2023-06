Siccità in Messico: dalle acque riemerge una chiesa del XVI secolo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La prolungata siccità in Messico che ha fatto raggiungere temperature superiori a 40°C hanno provocato un forte abbassamento del livello del fiume Grijalva, in Messico nello Stato del Chiapas. Dalle acque è emersa una chiesa del XVI secolo. Nel 1966, la chiesa fu sommersa a causa della costruzione della diga idroelettrica di Nezahualcóyotl, anche conosciuta come diga di Malpaso. L’edificio era stato quasi interamente sommerso dal 1966, quando fu costruita una diga su un affluente del vicino fiume Grijalva. Adesso la chiesa è completamente esposta, con i visitatori che arrivano ai suoi cancelli con le loro auto e motociclette.

“Molto impressionante vedere dopo tanti anni che la piccola chiesa esiste ancora”, ha riferito all’AFP José Eduardo Zea, che ha visitato la chiesa con un amico. Il basso livello dell’acqua nel bacino idrico è vantaggioso per i turisti che vogliono visitare la chiesa, ma stanno iniziando ad avere un effetto sui pescatori locali della zona, alcuni dei quali coltivano la tilapia. Circa cinque mesi fa “l’acqua ha cominciato a scendere troppo”, ha detto all’AFP l’agricoltore locale di tilapia Darinel Gutiérrez. “Con cosa mantengo la mia famiglia? In questo momento non ho niente.”

La chiesa si trova nella città scomparsa di San Juan Quechula ed è dedicata a Santiago Apóstol. Fu costruita nel XVI secolo dai frati domenicani guidati da Fray Bartolomé de las Casas durante la loro opera di evangelizzazione. .

