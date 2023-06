Siccità, livelli Reno mai così bassi da 3 decenni: rischio stop trasporti fluviali

MeteoWeb

“Una sezione della più importante via navigabile interna d’Europa per il trasporto di carburante e altri beni industriali è scesa a livelli mai visti in tre decenni per questo periodo dell’anno e potrebbe essere un segno minaccioso di interruzioni della catena di approvvigionamento in arrivo nel continente martoriato dall’inflazione se il caldo e la secchezza persistono per tutta l’estate“, scrive Zerohedge.com. La Rhine Waterways and Shipping Authority non ha ancora emesso alcun avviso per il fiume Reno, ma i dati del punto di strozzatura di Kaub, in Germania, mostrano il livello dell’acqua intorno a 1,26 metri.

Negli ultimi trent’anni su base stagionale, i livelli dell’acqua di Kaub non sono stati così bassi, il che indica che l’interruzione delle chiatte potrebbe essere anticipata per il secondo anno. Secondo i dati di Riverlake Barging, le chiatte che trasportano olio combustibile per riscaldamento dall’area di Rotterdam oltre Kaub hanno già visto i carichi quasi dimezzati da 2.000 tonnellate di carburante a 1.200 tonnellate in una settimana.

Il calo dei livelli dell’acqua di Kaub ha iniziato a far salire i prezzi del trasporto fluviale, spiega ancora Zerohedge.com che conclude: “Se i problemi della catena di approvvigionamento del Reno si materializzeranno entro la fine dell’estate, allora questa sarà una cattiva notizia per la lotta della Banca centrale europea contro l’inflazione. Allo stesso tempo, il continente è entrato in recessione all’inizio di quest’anno“.