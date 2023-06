Siccità in Piemonte, Cirio: “stiamo uscendo dall’emergenza, quasi recuperato il deficit di pioggia”

MeteoWeb

“Oggi in Piemonte abbiamo quasi completamente recuperato il deficit di pioggia del 2023. Tra gennaio e aprile eravamo a -50% di acqua, a maggio il deficit si è ridotto a -7, grazie a un +90% della media di precipitazioni del mese registrate dal 1991“: è quanto ha reso noto questa mattina il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, nel corso di una conferenza stampa. “Bisogna essere sempre pronti a reagire a quella che è una sorta di schizofrenia meteorologica. Io sono commissario straordinario di governo per la siccità in Piemonte, che è la regione d’Europa in cui è piovuto meno, ma da quando ho la nomina mi sono occupato più di rischio alluvioni che non di rischio siccità,” ha proseguito Cirio. “Sono scesi in Piemonte oltre 230 millimetri di pioggia, una qualità altissima ma hanno retto i fiumi, hanno retto gli affluenti minori, perché il Piemonte ha saputo fare in tempi passati gli investimenti necessari per poter reggere i rischi e per creare sempre di più una consapevolezza, ad esempio nei sindaci che hanno fatto pulire i fiumi, nella Protezione civile che ha monitorato. Tutto questo ha permesso di gestire l’emergenza maltempo in sicurezza e senza danni“.

“Stiamo uscendo dall’emergenza siccità – ha sottolineato Cirio – il Lago Maggiore è un metro al di sopra del livello dello scorso anno e questo ci fa ben sperare. Ma il problema rimane e dobbiamo continuare a investire per tenere l’acqua piovana sul territorio“. “Il problema non à risolto e continuiamo a lavorare, ma à evidente che tutta l’agricoltura piemontese tira un sospiro di sollievo“.