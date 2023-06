Siccità, Uruguay: dichiarata emergenza idrica per Montevideo

MeteoWeb

A causa della siccità persistente il governo uruguaiano ha decretato ieri l’emergenza idrica nell’area metropolitana di Montevideo, dove vive oltre la metà della popolazione, decretando anche l’eliminazione delle tasse sull’importazione di acqua in bottiglia. Il presidente Luis Lacalle Pou ha ribadito che tale provvedimento consentirà di rendere più semplici gli interventi a sostegno della popolazione, e la realizzazione di infrastrutture miranti ad aumentare il volume di acqua che raggiunge la capitale. Tra queste la costruzione di un bacino idrico sul fiume San José. Inoltre, ha assicurato il capo dello Stato, viene mantenuta la fornitura di acqua gratuita per le popolazioni vulnerabili, e garantita quella diretta agli ospedali, alle residenze per anziani, ai centri per l’infanzia e la famiglia, alle sedi dell’Istituto del bambino e dell’adolescente.