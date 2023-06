Sistema It-Alert: da domani parte il test in Toscana

MeteoWeb

Da domani sui vostri telefoni arriveranno i primi test di IT Alert, una campagna del Dipartimento di Protezione Civile per l’allertamento nazionale tramite messaggio sul vostro cellulare. Non servirà nessuna applicazione da installare, il tutto avverrà in modo automatico.

Per cosa vi avviserà IT-ALERT?

Maremoto generato da un sisma;

Collasso di una diga;

Attività vulcanica, con riferimento ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

Incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti connessi con sostanze pericolose;

Precipitazioni intense.

I test partiranno in ordine:

28 giugno in Toscana;

30 giugno in Sardegna;

5 luglio in Sicilia;

7 luglio in Calabria;

10 luglio in Emilia-Romagna.

Controllate se funzionerà e si raccomanda di rispondere al questionario per migliorare un servizio pubblico che sarà fondamentale per il nostro Paese.