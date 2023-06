Sistema It-Alert: in Toscana il test ha funzionato, subito dopo una scossa reale

MeteoWeb

In Toscana, come da programma, alle 12.00 in punto è suonato il sistema di allarme It-Alert della Protezione Civile. Non ci si aspettava che alle 12.01 una lieve scossa scossa di terremoto reale si avvertisse tra Firenze e Siena (magnitudo 3.7, epicentro a 4 km da Poggibonsi, secondo le prime notizie). Si ricorda che il messaggio di testo che tutti i cellulari presenti in Toscana hanno ricevuto: “Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”. La persona che si trova nella zona interessata dall’avviso automatico non dovrà fare niente, se non leggere il messaggio di allarme che comparirà automaticamente sul suo telefono e lo illuminerà. Il messaggio resterà in primo piano fino a quando non verrà letto. Questa è una fase di sperimentazione del sistema IT-alert, che durerà fino al 13 febbraio 2024.

Nella fase iniziale IT-alert non sarà utilizzato per tutte le tipologie di eventi catastrofici ma solo in caso di maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli), incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense.