Le società New Space si uniscono a Copernicus

In tema di cambiamento climatico, informazioni accurate sulla Terra non sono mai state così importanti. Copernicus, che ora ha 25 anni, è il più grande programma ambientale del mondo, che fornisce ogni giorno terabyte di dati satellitari e servizi di informazione gratuiti e aperti a centinaia di migliaia di utenti. In questo modo, il programma aggiunge set di dati a lungo termine per monitorare le principali sfide, come la diminuzione del ghiaccio polare, l’innalzamento del livello del mare, la siccità e altro ancora. Il programma Copernicus e le sue missioni satellitari sono estremamente importanti per il processo decisionale basato sull’evidenza, non solo per affrontare il cambiamento climatico, ma anche per ottimizzare le pratiche commerciali nei loro sforzi per essere più sostenibili e per renderle più redditizie.

Mentre la suite di missioni satellitari Sentinel che l’ESA sviluppa e costruisce, e in molti casi gestisce, è fondamentale per il programma Copernicus, ci sono altre missioni satellitari commerciali – le Copernicus Contributing Missions – che svolgono un ruolo cruciale nel fornire dati complementari di osservazione della Terra per rispondere alle esigenze di dati dei servizi Copernicus e alle esigenze delle autorità pubbliche.

Attualmente ci sono più di 20 missioni satellitari di proprietà privata che contribuiscono a Copernicus. E, con i contratti che l’ESA ha recentemente firmato per conto della Commissione Europea, si aggiungono all’elenco nove diverse società europee New Space.

Sebbene Copernicus abbia un enorme successo, l’obiettivo di portare in Copernicus le società europee New Space emergenti è quello di aiutare a mantenere il programma all’avanguardia nel settore in rapida evoluzione dell’osservazione della Terra dallo spazio. La responsabilità dell’ESA include il coordinamento delle attività della Copernicus Contributing Mission come parte del programma.

Peggy Fischer dell’ESA, responsabile della gestione del programma Copernicus Contributing Missions, ha dichiarato: “il team è molto entusiasta di iniziare a lavorare con questi nove fornitori di dati europei emergenti. Sarà la prima volta che i dati di osservazione della Terra delle società europee New Space emergenti saranno messi a disposizione degli utenti di Copernicus in diversi domini di dati”.

Le aziende in questione sono: Aerospacelab in Belgio, Prométhée in Francia ed EnduroSat in Bulgaria per fornire immagini multispettrali dalle loro diverse costellazioni di satelliti; Kuva Space Oy in Finlandia per fornire immagini iperspettrali; constellr in Germania, OroraTech anche in Germania e Aistech in Spagna per fornire dati nell’infrarosso termico dalle loro missioni satellitari; e Satlantis in Spagna e Absolut Sensing in Francia per fornire dati sulla composizione atmosferica. Una volta che le compagnie avranno le loro missioni in orbita, i dati integreranno quelli delle missioni Sentinel fornendo informazioni sui cambiamenti di terra, oceani e atmosfera.

Celebrando l’inclusione di queste società nel programma Copernicus, il direttore dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, ha dichiarato: “vorrei congratularmi calorosamente con le nove società che aderiscono al crescente programma Copernicus Contributing Missions. Questa è una testimonianza dell’agilità e della continua evoluzione di Copernicus, dell’importanza dell’onboarding delle missioni commerciali e un voto di fiducia per il nuovo spazio europeo di osservazione della Terra”.

Le nove società inizieranno un processo di onboarding in un workshop che si terrà a breve presso lo stabilimento dell’ESA a Frascati, in Italia.