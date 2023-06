Forte anticiclone sul Regno Unito: soldati svengono per il caldo con +31°C a Londra | FOTO

MeteoWeb

Sul Nord Europa domina l’anticiclone che sta portando temperature fino a +31°C nel Regno Unito oggi. In particolare, segnaliamo: +31°C a Londra (Aeroporto di Heathrow), Northolt, Charlwood, Farnborough, +30°C a Benson, Herstmonceux, Fairford e moltissime altre località con una temperatura di +28-29°C. In questo clima, diversi soldati britannici sono stati sopraffatti dal caldo durante la parata militare nota come ‘Colonel’s Review’. Almeno tre soldati, con indosso il colbacco e le tuniche di lana, hanno perso i sensi durante la parata, in cui l’erede al trono britannico, il Principe William, ha passato in rassegna oltre 1.400 soldati della Household Division e della King’s Troop Royal Horse Artillery in vista del Trooping the Colours, la cerimonia che si tiene il secondo sabato di giugno presso la Horse Guards Parade di St. James’e Park, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto oggi i +30°C.

“Le temperature hanno superato i +30°C per la prima volta dal 24 agosto 2022, rendendo oggi il giorno più caldo dell’anno finora” nel Regno Unito, segnala il Met Office su Twitter. Sempre su Twitter, William ha voluto ringraziare i militari per il lavoro svolto nonostante le difficili condizioni meteo: “un grande ringraziamento a tutti i soldati che hanno preso parte alla Colonel’s Review questa mattina nel caldo. Condizioni difficili, ma avete fatto davvero un ottimo lavoro”.