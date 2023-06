Solstizio d’Estate: la NASA lo celebra con una foto italiana

MeteoWeb

Oggi, 21 giugno, “scocca” il Solstizio d’Estate, dando inizio alla stagione calda. La NASA ha scelto di celebrarlo pubblicando una foto italiana come APOD (Astronomy Picture of the Day), realizzata dagli astrofotografi Marcella Giulia Pace e Giuseppe De Donà, nella bellezza della campagna ragusana di Gatto Corvino. Lo scatto mostra il percorso apparente del Sole dall’ora di mezzogiorno fino al tramonto, nei giorni degli equinozi e dei solstizi rivelando le varie altezze che può raggiungere il Sole durante l’anno alle latitudini ragusane.

“Il Sole segue lo stesso percorso tutti i giorni? No. Il percorso del Sole cambia durante l’anno, tracciando un percorso più lungo durante l’estate rispetto all’inverno. Nella foto, l’ arco del Sole è stato catturato da mezzogiorno al tramonto in 3 giorni, dal più alto nel cielo al più basso: solstizio d’estate, equinozio e solstizio d’inverno. Le immagini sono state scattate vicino al Gatto Corvino Village in Sicilia nel 2020 e nel 2021,” viene spiegato nella descrizione che accompagna l’immagine. “Il percorso e il tempo che il Sole trascorre nel cielo è più importante nel determinare la stagione di quanto è vicina la Terra al Sole. Infatti, la Terra è più vicina al Sole a gennaio, durante l’inverno settentrionale. Oggi è un solstizio, quindi oggi il Sole sta percorrendo il suo percorso più lungo dell’anno attraverso il cielo nell’emisfero settentrionale della Terra, mentre è il percorso più breve nell’emisfero meridionale”.