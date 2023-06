Solstizio d’estate, il sole in Salento buca il Dolmen magico

MeteoWeb

Anche quest’anno si è rinnovato a Minervino di Lecce un evento astronomico unico nel suo genere: in occasione del solstizio d’estate a mezzogiorno il sole ha bucato il Dolmen denominato Li Scusi. Si tratta di un megalite le cui origini storiche e funzioni socio-antropologiche sono ancora in parte avvolte nel mistero, considerato magico dalla popolazione locale. Qui il sole, il 21 giugno, per una sola volta l’anno qualche minuto prima di mezzogiorno, con un fascio luminoso passa attraverso il foro posto al centro della grande lastra superiore orizzontale proiettando un cerchio di luce sul fondo del terreno interno al dolmen. Il dolmen di Minervino di Lecce viene considerato tra le più rilevanti testimonianza megalitiche della Terra d’Otranto.