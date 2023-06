Somalia: neve e grandine al confine con l’Etiopia, non accadeva da oltre 50 anni

MeteoWeb

Una tempesta di neve e grandine si è abbattuta alla frontiera tra la Somalia e l’Etiopia causando danni materiali. Lo riferiscono le autorità locali, sottolineando che si tratta di un fenomeno che non si verificava nella regione da più di mezzo secolo. Sulla regione si stanno abbattendo venti gelidi e si registra un brusco calo delle temperature. ”Animali e persone si stanno avvicinando ai fuochi per ricevere calore”, ha dichiarato al portale Hiraan On Line Sahane Yusuf Barjadle, commissario locale a Magalo Qaran, nella municipalità etiopico-somala di Wajale. ”In 30 anni che vivo qui non avevo mai visto nulla di simile”, ha raccontato. Le autorità stimano che almeno dieci chilometri di strade tra le città di Gobyarrey e Haroreys siano bloccate dalla neve e hanno prove di danni materiali ai tetti delle case e ad alcuni veicoli. Non si hanno notizie di feriti a causa di questa tempesta.