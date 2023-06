Il sommergibile Titan e quegli allarmi di sicurezza ignorati

MeteoWeb

Gli avvertimenti sulla sicurezza del sommergibile Titan di OceanGate sono stati ripetutamente respinti e ignorati dall’ad della società, Stockton Rush – morto a bordo del sommergibile sul fondo dell’Atlantico – secondo quanto emerge dagli scambi di e-mail con il Rob McCallum, l’esploratore americano che ha condotto missioni estreme in tutto il mondo. Nella corrispondenza del 2018 tra i due, visionata dalla BBC, McCallum ha avvertito Rush del potenziale rischio a cui esponeva i suoi clienti e lo ha esortato a smettere di usare il sottomarino, fino a quando non fosse stato supervisionato da un organismo indipendente.

“Penso che tu stia potenzialmente mettendo te stesso e i tuoi clienti in una dinamica pericolosa. Nella tua corsa verso il Titanic stai rispecchiando quel famoso grido di cattura: ‘È inaffondabile’“, scriveva McCallum. Rush gli ha risposto di essere “stanco degli attori del settore che cercano di utilizzare un argomento di sicurezza per fermare l’innovazione”.

Il teso scambio si è concluso dopo che gli avvocati di OceanGate hanno minacciato un’azione legale, ha riferito McCallum. L’esploratore ha detto alla BBC di aver ripetutamente esortato la compagnia di Rush a richiedere la certificazione per il Titan prima di utilizzarlo per tour commerciali. La nave non è mai stata certificata o classificata. “Fino a quando un sottomarino non viene classificato, testato e provato, non dovrebbe essere utilizzato per operazioni commerciali di immersione profonda. Ti imploro di adottare la massima attenzione nei tuoi test ed esperimenti in mare, per quanto io apprezzi l’intraprendenza e l’innovazione, stai mettendo a rischio tutto il nostro settore”, ha scritto l’esploratore in una e-mail.

Nei messaggi tra i due, infine, Rush esprime frustrazione per le critiche alle misure di sicurezza del Titan, scrivendo in una e-mail: “abbiamo sentito troppo spesso grida infondate del tipo ‘ucciderai qualcuno’. Lo considero un grave insulto personale“. OceanGate non ha commentato lo scambio di email.